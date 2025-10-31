Drugsacties Westersingel en Gele loper: politie houdt 13 verdachten aan en neemt drugs en wapens in beslag

Foto via Politie Groningen-Centrum (Instagram)

De politie heeft afgelopen woensdag- en donderdagavond een actie tegen drugsproblematiek gehouden rond de Westersingel en Gele Loper-gebied.

De actie werd uitgevoerd door verschillende politieteams, in samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en de douane. Bij meerdere van de dertien verdachten werd drugs aangetroffen, waaronder een flinke hoeveelheid die was verstopt in de buurt van de Westersingel.

Twee van de verdachten werden aangehouden op het Martinikerkhof, nadat werd gezien hoe een wapen werd overgedragen in de Nieuwstad. Bij deze aanhouden vond de politie twee messen en een boksbeugel. Twee andere verdachten werden meegenomen, omdat ze zich nog moesten verantwoorden voor eerdere strafbare feiten.