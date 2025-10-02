Drugs en wapens gevonden bij actie tegen drugshandel en witwassen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft dinsdag bij een actie tegen drugshandel en witwassen in een garagebox in Groningen en woningen in Hoogezand en Noordbroek onder meer 800 gram harddrugs en anderhalve kilo softdrugs aangetroffen.

Daarnaast werden ook een vuurwapen, pepperspray en diverse ploertendoders in beslag genomen. Ook werd contact geld gevonden en beslag gelegd op bankrekeningen.

Een 42-jarige man uit Noordbroek en een 22-jarige man uit Stadskanaal zijn opgepakt wegens drugshandel, witwassen en wapenbezit. Beide mannen zitten vast en worden nog verhoord.