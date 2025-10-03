Drie spelers FC Groningen geselecteerd voor Jong Oranje

Foto: Thom van Bergen

Drie spelers van FC Groningen zijn geselecteerd voor Jong Oranje voor de wedstrijden tegen Bosnië Herzegovina en Litouwen.

Het gaat om aanvaller Thom van Bergen, middenvelder Jorg Schreuders en verdediger Thijmen Blokzijl. Alle spelers werden al eerder geselecteerd, maar alleen Blokzijl kwam daadwerkelijk in actie.

Op vrijdag 10 oktober wordt in Sarajevo gespeeld tegen Bosnië Herzegovina. Het is de tweede kwalificatiewedstrijd voor een plek op het Europees Kampioenschap in 2027 dat door Servië en Albanië wordt georganiseerd. De eerste wedstrijd tegen Israël werd een 2-2 gelijkspel.

Op dinsdag 14 oktober wordt in Emmen geoefend tegen Litouwen.