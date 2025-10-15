Drentse bomen mogen wortel schieten in Meerstad

Na felle kritiek op de grootschalige bomenkap in het Drentse Nooitgedacht zoekt de gemeente Aa en Hunze naar plekken voor herplant. Omdat lokaal te weinig ruimte is, schiet Meerstad te hulp. Dat meldt RTV Drenthe.

Er moet ruim elf hectare bomen opnieuw geplant worden. Dit is de compensatie voor de bijna acht hectare die gekapt moest worden voor een nieuwe woonwijk in Nooitgedacht.

Het plan is in dit dorp nog drie hectare nieuwe bomen te planten, maar de overige acht hectare verhuist naar Meerstad. Het past bij de wil van een groep bewoners om zo’n 300 hectare bos aan te leggen tot aan het Zuidlaardermeer, het zogenaamde Meerbos. Het plan wordt gesteund door de provincie met 4 ton subsidie. Als alles goed verloopt, worden de eerste bomen volgend najaar geplant.