‘Toekomst hoger onderwijs ziet er na verkiezingen beter uit’

De toekomst van het hoger onderwijs en de wetenschap ziet er beter uit, gezien de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. Dat stelt Bas Belleman van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

D66, een partij die miljarden euro’s meer wil uittrekken voor onderwijs, heeft flink gewonnen. Ook JA21, de andere grote winnaar, is volgens het HOP tegen bezuinigingen op onderwijs. De bezuinigingen van het gevallen kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB zullen verdwijnen, zo is volgens Belleman de algemene verwachting.

D66 wil ruim vijf miljard euro extra uittrekken voor onderwijs en onderzoek. GroenLinks gaat uit van drie miljard extra en JA21 van twee miljard. D66 wil ook de basisbeurs met 164 euro per maand verhogen. Dit zou volgens het HOP zo’n 600 miljoen euro kosten. Het CDA reserveert geen extra geld voor onderwijs en VVD wil zelfs bezuinigen.

Uiteindelijk is het wachten op de formatie van een nieuw kabinet. Dan zullen de partijen toch water bij de wijn moeten doen.