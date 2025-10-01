Donderdag nog droog met wat zon, maar echt herfstweekend lijkt in aantocht

Foto: Joris van Tweel

Wie de herfst nog even wil negeren, doet er goed aan donderdag even de neus buiten de deur te steken. Daarna neemt de kans op neerslag toe, in de aanloop naar wat waarschijnlijk een wisselvallig herfstweekend gaat worden.

Door Johan Kamphuis

Op donderdag zijn er nog perioden met zon en trekken er alleen wat sluierwolken over. Het blijft droog en het wordt 17 graden en de zuidoostenwind is matig.

In de nacht naar vrijdag wordt de bewolking dikker en koelt het af naar 9 graden. Vrijdagochtend is het bewolkt met hier en daar wat lichte regen. ’s Middags blijft het wel droog en met een enkele opklaring wordt het 12 graden, bij een matige zuidoostenwind.

Stevige buien doen hun intrede in de nacht naar zaterdag. Ook zaterdag overdag vallen er enkele stevige buien, hoewel de buienactiviteit en intensiteit in de loop van de dag afneemt. In de ochtend is het 17 graden en in de middag zakt het kwik naar een graad of 14.

Verdere vooruitzichten op de lange termijn zijn te vinden op de weerpagina. Het laatste weernieuws hoor je ook tijdens het dagelijkse radioweerpraatje in de OOG-Ochtendshow rond de klok van 8:50 uur.