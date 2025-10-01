Donar wint eenvoudig van TalTech in ENBL

Donar-speler Wietze Nossek (links) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft woensdagavond voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen in de European North Basketball League (ENBL). De Groninger basketballers waren in eigen huis te sterk voor TalTech/ALEXELA uit Estland: 93-71.

Een week geleden verloor Donar nog de eerste wedstrijd in de ENBL, maar woensdag was de ploeg van coach Jason Dourisseau een maatje te groot voor de tegenstander. Al na het eerste kwart was er al een ruime voorsprong van 27-14, en halverwege het tweede kwart was de voorsprong al 22 punten bij 43-21. Door een paar driepunters kwamen de gasten toch wat terug. Bij rust was het, door een driepunter in de buzzer van Dane Erikstrup, 56-38.

Al na 2 minuten in het derde kwart was het 65-40, maar doordat veel simpele ballen van Donar niet door de ring gingen, werd het verschil niet groter. Aan het eind van het derde kwart was het 76-54. Het laatste kwart werd vakkundig uitgespeeld.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 19 punten, Tim Hoeve met 16 punten, Evan Taylor met 13 punten en Carlton Linguard Jr. met 12 punten. Bij TalTech was Kristjan Kitsing topscorer met 24 punten.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende zaterdag. Dan speelt de ploeg wederom in Martiniplaza, tegen PrismaWorx BAL uit Weert.