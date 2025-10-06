Donar viert volgend jaar zijn 75-jarig jubileum

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

Op zondag 8 maart 2026 viert basketbalclub Donar haar 75-jarig bestaan in Martiniplaza. Op die dag spelen de Groningse basketballers een wedstrijd tegen Union Mons-Hainaut. Rondom dit duel zullen verschillende activiteiten en festiviteiten georganiseerd worden.

Op 20 januari 1951 werd de afdeling ‘Groningen’ van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) opgericht. Dit gebeurde mede op initiatief van de Groninger Studenten Sport Vereniging Donar, destijds een vereniging voor de sporten schermen en gymnastiek. Een maandje later speelde Donar zijn eerste basketbalwedstrijd. Een primeur in Nederland: Donar werd de eerste professionele basketbalclub van het land.

Jubileum

Het is nog niet bekend hoe het jubileum van Donar er precies uit gaat zien. De club raadt haar fans aan om de sociale media in de gaten te houden.