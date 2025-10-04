Donar stelt pas in laatste kwart winst veilig

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis gewonnen van PrismaWorx BAL uit Weert. Drie kwarten lang deden beide ploegen niet voor elkaar onder, maar in het laatste kwart liep Donar flink uit: 85-61.

De gasten uit Limburg hanteerden vanaf het begin een strakke verdediging, waardoor Donar moeite had om tot scores te komen. Daarbij schoot BAL ook nog eens vier driepunters raak. Na de eerste 10 minuten was het 17-24. In het tweede kwart kwam de thuisploeg dichterbij, en bij rust was het gelijk: 34-34.

Ook na rust had BAL een flink aantal keren een kleine voorsprong; voor het laatst bij 46-49. Daarna liet Evan Taylor zich zien. Met twee driepunters achter elkaar en twee rake vrije worpen bracht hij de stand op 54-49. Aan het eind van het kwart was het 56-51. In het laatste kwart kon BAL weinig meer uitrichten en liep Donar flink uit. Jeugdspeler Joost Kobus kwam anderhalve minuut voor het einde nog binnen de lijnen, en hij scoorde ook nog een driepunter, waarmee hij de eindstand op 85-61 bracht.

Topscorers bij Donar waren Evan Taylor met 16 punten, Damian Forrest met 13 punten, Malek Miller met 12 punten, Kjeld Zuidema met 11 punten en Dane Erikstrup met 10 punten. Bij BAL was Kara Sene topscorer met 16 punten.

De eerstvolgende wedstrijd voor Donar is komende woensdag. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau een uitwedstrijd in de ENBL tegen Bristol Flyers.