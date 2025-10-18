Donar maakt indruk met winst op Aalst

Donar-speler Kjeld Zuidema (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in een met 3000 toeschouwers goed gevuld Martiniplaza gewonnen van Okapi Aalst. De Groninger basketballers stonden halverwege de wedstrijd achter, maar wisten na rust de wedstrijd naar zich toe te trekken: 85-78.

De Belgen, die hun eerdere drie wedstrijden hadden gewonnen, stonden een groot deel van de openingsfase achter, maar stonden aan het eind van het kwart toch met 17-19 voor. In het tweede kwart liepen de gasten uit naar 24-35, maar bij rust was het verschil nog 8 punten: 36-44.

Na rust liep Aalst weer uit, naar 36-51 na 2 minuten. Toen kwam de ommekeer. Donar kwam steeds dichterbij, en toen het na 8 minuten 55-56 werd, ging het publiek eens flink achter de ploeg staan. Een driepunter in de buzzer van Evan Taylor zorgde voor de stand 63-61 na drie kwarten. In het laatste kwart wist Donar de voorsprong te behouden.

Topscorers bij Donar waren Damian Forrest met 20 punten, Evan Taylor met 15 punten, Malik Miller met 13 punten (+ 11 rebounds) en Carlton Linguard Jr. met 12 punten. Bij Okapi Aalst was Eddy Colbert III topscorer met 15 punten.

Donar staat nu op de vijfde plaats in de BNXT League met 6 punten uit 4 wedstrijden.

Komende vrijdagavond speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau een uitwedstrijd tegen House of Talents Spurs Kortrijk.