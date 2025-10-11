Donar komt net tekort tegen Filou Oostende

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Filou Oostende niet kunnen stunten. In de slotfase wisten de Groninger basketballers de Belgen niet te verslaan: 86-76.

Donar ging prima van start, waarbij vooral Kjeld Zuidema en Dane Erikstrup opvielen. In totaal vielen er in dit kwart zes driepunters aan Groningse zijde, mede waardoor het kwart eindigde bij 22-25. Het tweede kwart daarentegen was duidelijk voor de thuisploeg, die de leiding overnam en bij rust voorstond met 46-40.

Ook na rust kon Donar aanvankelijk niet imponeren. De gasten liepen uit naar 66-56 aan het eind van het derde kwart. In het laatste kwart was het na 4 minuten zelfs 74-60, maar daarna kwam Donar sterk terug, mede door driepunters van Malik Miller en Dane Erikstrup. Toen het 2,5 minuut voor het einde 77-76 werd, was een overwinning weer binnen bereik. Het bleek echter het laatste wapenfeit van de Groningers te zijn, want Donar kwam vervolgens nauwelijks meer aan schieten toe, terwijl de Belgen weer uitliepen.

Topscorers bij Donar waren Dane Erikstrup met 15 punten en Austin Luke met 11 punten. Bij Filou Oostende was Noam Yaacov topscorer met 15 punten.