Doe mee aan de Groningse peiling over de Tweede Kamerverkiezingen

Op 29 oktober gaat Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen.

OOG wil weten hoe Groningers denken over de landelijke politiek en over de aandacht voor Groningen vanuit Den Haag.

Ben jij van plan te gaan stemmen? En als je nu zou moeten kiezen, op welke partij zou dat dan zijn?

Ook als je (nog) niet van plan bent te stemmen, horen we graag jouw mening.

Voor dit onderzoek werkt OOG samen met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl.

Zij maken met de resultaten een Groningse zetelpeiling, die op 23 oktober wordt gepubliceerd.

De vragenlijst is in te vullen tot en met 20 oktober om 10.00 uur.