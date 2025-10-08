Documentaire ‘Boerocratie’ over agro-industrie te zien in Pathé

De documentaire ‘Boerocratie’ is op donderdag 9 en woensdag 15 oktober te zien in Pathé De documentaire van DutchAngle TV werpt een kritische blik op de agro-industrie.

De film onthult hoe de grote agro-industrie bedrijven (Big Agro) steeds meer greep krijgen op de nationale en internationale politiek. Ze zoeken steun bij leiders die milieuwetgeving afschaffen. Buiten het zicht van de kiezers om, hebben deze bedrijven een steeds grotere rol gespeeld in onze wet- en regelgeving. Ze bekleden sleutelposities in parlement en kabinet zoals op het Nederlandse ministerie van Landbouw, Visserij , Voedselkwaliteit, en Natuur. Om hun handelen en invloed aan het licht te brengen, hebben de documentairemakers van Dutch Angle TV hier een film over gemaakt.

Het resultaat is de documentaire Boerocratie, waarin onderzoeksjournalist George Monbiot van The Guardian zijn analyses over de machtsgreep van Big Agro deelt.