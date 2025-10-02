DJ Tiësto doet vrijdag de aftrap van NAC – FC Groningen

De competitiewedstrijd NAC – FC Groningen wordt vrijdag afgetrapt door DJ Tiësto. Dat meldt Voetbal International.

De wereldberoemde DJ, woonachtig in Breda, presenteert voorafgaand aan de wedstrijd, ook het nieuwe uitshirt van NAC, waar hij aan meegewerkt heeft. Tiësto is al jaren fervent supporter van de club.

NAC heeft dit seizoen al twee shirts gepresenteerd die gelieerd werden aan de muziekindustrie uit Breda. Het thuisshirt staat symbool voor het jaarlijkse jazzfestival. Het derde shirt, paars van kleur, illustreert de hiphopscène. Het nieuwe uitshirt is een ode aan de nacht en aan Tiësto.

VI heeft vernomen dat NAC een volledig zwart tenue zal presenteren. ‘Het geeft een extra dimensie aan de avond,’ aldus trainer Carl Hoefkens. ‘Het geeft iets extra’s aan onze supporters. Het is een wereldwijd fenomeen’. Hopelijk zijn de spelers van FC Groningen niet onder de indruk van de presentatie.