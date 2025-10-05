Diverse bijeenkomsten in oktober ter nagedachtenis aan nazislachtoffers

Foto: Gerardus via Wikimedia Commons

Deze maand worden in de gemeente Groningen diverse bijeenkomsten gehouden ter nagedachtenis van slachtoffers van de Nazi’s.

De eerste van deze bijeenkomsten is op 12 oktober bij de IJsselstraat 66a, om 17.00 uur. Bewoner Johan Stoffels zat in het verzet. Hij werd op 8 maart 1945 gefusilleerd in Norg. Frits Boersma, die een film maakte over de knokploeg van Stoffels is erbij aanwezig en gaat ook deze bijeenkomst filmen.

Op 16 oktober is er vanaf 19.00 uur een bijeenkomst in de synagoge. Daar wordt de familie Simmeren herdacht. In de Herestraat en Prinsenstraat liggen stolpersteine voor negen leden van de familie Simmeren.

Op 17 oktober (11.00 uur) is er een bijeenkomst aan de Irislaan 68. Daar ligt een steen ter nagedachtenis aan Aalf van Dijken, lid van de CPN. Hij ging in het verzet en overleed in kamp Dachau in 1942.

Op 24 oktober is er vanaf 16.00 uur een bijeenkomst in de Feithstraat. In deze buurt woonden voor de oorlog vrij veel joodse mensen. De bewoners hebben uitgezocht wie er in hun huizen woonden. In de Feithstraat liggen in totaal veertien stolpersteine.