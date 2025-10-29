Dit nieuwe gebouw met sociale huurappartementen moet half 2027 in Meerstad staan

Impressie via Wierden en Borgen

In het gebied De Zeilen II in Meerstad wordt tussen deze woensdag en juni 2027 een complex met 32 sociale huurappartementen gebouwd aan de Buitenkluiver, naast het Slochterdiep.

De woningen zijn onderdeel van De Zeilen fase 2, waar in totaal 450 woningen gepland zijn. Het nieuwe appartementencomplex krijgt zes verdiepingen. Alle woningen krijgen een eigen berging, vloerverwarming en een warmteterugwininstallatie.

Het ontwerp van het complex is geïnspireerd op klassieke boerderijen uit de regio. In de gevels komen verblijfplaatsen voor vleermuizen en nestkasten voor gierzwaluwen. Ook worden speciale insectenstenen geplaatst.

Weerstand

Waar Wierden en Borgen en de aannemer de bouw van woningen vieren, is er ook weerstand tegen de komst van het gebouw. Een comité van omwonenden verzamelde begin dit jaar steun van 38 huishoudens, die vinden dat het ontwerp niet past in de wijk. Volgens hen is het gebouw te hoog en te massaal voor de omgeving.

Het bewonerscomité vindt ook dat de komst van het nieuwe gebouw ingaat tegen eerdere afspraken over het ontwerp en dat er geen mogelijkheid was om mee te praten. Maar Bureau Meerstad staat achter de komst van het pand, omdat het plan binnen de regels valt en dat aanpassingen financieel niet haalbaar zijn.

‘Ook sociale huur in Meerstad’

Ondanks de bezwaren ziet Wierden en Borgen de bouwstart vooral als bijdrage aan de bouw van meer sociale huurwoningen in de gemeente. Ook in Meerstad, een wijk die nu vooral uit koopwoningen bestaat, zegt Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen: “We willen dat onze huurders ook in nieuwe woongebieden als Meerstad kunnen wonen.”