Dinsdag zet toon voor de rest van de week: grijs met motregen

Foto: Joris van Tweel

Waar de zon zich maandag nog meerdere keren liet zien, zal zij de komende dagen schijnen in afwezigheid. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis worden de komende dagen rustig, maar wel grijs en met kans op regen.

“Dinsdag is het overwegend grijs met soms een spatje motregen. Het wordt 16 graden bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 3. In de nacht blijft het droog en bewolkt bij 11 graden als laagste temperatuur.

Woensdag is het wederom grijs met lokaal een beetje lichte regen. Het wordt 15 of 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 tot 3.

Donderdag en vrijdag verandert er weinig aan het rustig en grijze weerbeeld.

Keert tijdens het weekend de zon terug? Lees alles over de vooruitzichten en de lange termijn op de weerpagina of luister naar het dagelijkse radioweerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow rond de klok van 8:50 uur. Ook is er in de middag een radioweerbericht rond 14:10 uur.”