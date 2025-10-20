Dinsdag geregeld buien met in de middag kans op opklaringen

Foto: Henk Ellérie

Met een wisselvallig maandag achter de rug maakt Groningen zich op voor nog meer druilerig weer. De grijze lucht wordt af en toe afgewisseld met een glimpje blauw, maar wolkenvelden zullen overheersen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hebben we een natte week in het vooruitzicht.

“Dinsdag is er veel bewolking en vallen er verspreid over de dag een paar buien. Vooral in de middag kan het even opklaren. Het wordt 16 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5.

Woensdag schijnt er nu en dan een waterig zonnetje en blijft het op een lokaal spetterbuitje na droog. Het wordt 16 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht van woensdag op donderdag kan er wel veel regen vallen.

Donderdag is rustig met zowel in de ochtend als later op de dag regen. In de avond waait een flink toenemende wind uit het westen tot noordwesten. Het wordt 15 graden. Daarna gaat het kwik naar beneden en wordt het kouder.

Gaat het stormen in de nacht naar vrijdag en houdt het koudere en wisselvallige weer aan? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje op OOG/Radio om 8:50 uur en rond de klok van 14:10.”