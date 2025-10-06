Dinsdag droog met af en toe zon en 19 graden

Na een grijze en wisselvallige maandag gaat Groningen zachtere dagen tegemoet. De regenbuien maken plaats voor zonnestralen en de temperatuur stijgt een paar graden.

Dinsdag begint met kans op wat mistbanken, waarna de zon al snel haar plekje aan de horizon verovert. Afgewisseld met wolkenvelden, zorgt de zon voor een temperatuur die kan oplopen tot 19 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 14 graden.

Woensdag begint ook met mist. Het wordt een bewolkte dag met een temperatuur van maximaal 18 graden. Aan het eind van de middag is er kans op een klein buitje, waarna het opklaart en de zon doorkomt. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Donderdag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het zo’n 16 graden. De wind is matig en komt uit westelijke richtingen. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt ’s nachts naar 12 graden.

Vrijdag wordt het met 18 graden iets aangenamer. Bewolking en zonneschijn wisselen elkaar af met de grootste kans op zon rond het middaguur. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind.