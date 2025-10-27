Dinsdag 13 graden met regen, later op de dag droge perioden

Foto: Joris van Tweel

Na een wisselvallige maandag – met flinke plensbuien, droge perioden en zelfs zonneschijn – gaat Groningen nog meer onbestendige dagen tegemoet. Houdt de paraplu en zonnebril maar bij de hand, want beide kunnen van pas komen.

Dinsdagochtend begint regenachtig. De regen trekt vervolgens naar het oosten, waarna droge perioden volgen. In de middag valt een enkele bui maar is er ook af en toe zon. Het wordt 13 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4. In de nacht is het overwegend droog bij 10 graden als laagste temperatuur.

Woensdag is het bewolkt met vooral in de loop van de dag regen. In de namiddag en avond kan het stevig plenzen. De maximumtemperatuur komt uit rond 14 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 á 5.

Donderdag is het rustig en zien we bij droog weer regelmatig de zon. Het wordt 14 graden.

Wordt dit de aanzet naar meer vriendelijk najaarsweer of keert is de droge dag een ééndagsvlieg? Les het op de weerpagina of luister naar het weerbericht om 8:50 tijdens de OOG/Ochtendshow.