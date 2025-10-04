Dik feest bij Café Amicitia deze zaterdagavond in Stad

Foto: Erick Bakker

Een zoveel jarig bestaan van je eigen café moet je vieren. Het vierjarig bestaan om precies te zijn. En daarom gaat het deze eerste zaterdagavond van oktober lekker los in de Amicitia.



Menig uitbater heeft op deze plek, op de hoek van de Noorderstationstraat en de Bedumerweg in Stad gezeten. Nu zit Willem de Valk er precies vier jaar op. En dat wordt gevierd. “Ik kijk met behoorlijke tevredenheid terug op de afgelopen vier jaar op deze plek. Ik heb ervan genoten, ja het was allemaal prima. En nu is het feest”, zegt kroegeigenaar Willem die eerder café de Overwinning op de Kerklaan had.

Het café heeft een roemruchte geschiedenis. Onder andere café Annie & Wim was ooit gevestigd op deze plek. Café Amicitia zat in het verleden op de hoek van de Korenstraat en het Boterdiep. Door omstandigheden moest toenmalig eigenaar Klaas Dekker daar vertrekken en trok in het huidige pand. De naam Amicitia nam hij mee, net zoals vele klanten. Daarna was Jules Carels de uitbater en nu Willem alweer vier jaar.

Willem: “De Drentse zanger met de naam Jan Warringa treedt vanavond op. Met veel Hollandse muziek en af en toe een Engelstalig liedje er tussendoor”.

Ondanks het herfstweer was het een volle bak met tientallen bezoekers binnen én buiten op het terras. Tot het weer begon te plenzen.