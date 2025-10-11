Dichters dragen zaterdag voor uit eigen werk in de Oosterkerk

De Oosterkerk in Groningen. Foto: C messier - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51114209

In de Oosterkerk aan de E. Thomassen à Thuessinklaan vindt zaterdag de derde editie plaats van ‘Dichter bij de Wijk’. Tijdens het programma zal poëzie afgewisseld worden met muziek.

Afgelopen maanden hebben er al twee succesvolle edities plaatsgevonden, waaronder op 3 juni waarbij er op verschillende locaties in de Oosterparkwijk optredens plaatsvonden. Dit keer beperkt men zich tot de Oosterkerk. “Vanaf 13.30 uur zullen er diverse dichters, allen afkomstig uit de stad en omstreken, optreden,” aldus de organisatie. “Onder andere Kasper Peters, Willemijn van de Walle, Michael ter Maat en Jelger Staal zullen aanwezig zijn. De presentatie is in handen van wijkdichter Bart Adjudant.”

De poëzie wordt afgewisseld met muziek van Ariean en Flora. “Zij werken met een lijst waar bezoekers een keuze uit kunnen maken, waarna het nummer wordt gezongen en gespeeld.” ‘Dichter bij de Wijk’ wordt georganiseerd door de werkgroep ‘Oosterpark Nooit Saai’ en wordt mede mogelijk gemaakt door de bewonersorganisatie. Het programma duurt tot 17.00 uur.