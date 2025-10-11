‘Dichter bij de Wijk’ zet poëzie in het zonnetje: “Lokale gedichten mogen wel wat meer aandacht krijgen”

Kasper Peters draagt een gedicht voor. Foto: ingezonden

Het evenement ‘Dichter bij de Wijk’ dat zaterdag plaatsvond in de Oosterkerk wil de noordelijke poëzie meer in het zonnetje zetten. Volgens Jacqueline Pieters van de organisatie is dat belangrijk.

Jacqueline, hoe is jullie evenement verlopen?

“Het was erg gezellig. We hadden rond de vijftig bezoekers die op het evenement waren afgekomen. Het programma begon om 13.30 uur en duurde tot 17.00 uur. Voor sommige mensen was het misschien een lange zit, maar ik weet zeker dat voor veel mensen de middag ook voorbij is gevlogen. Op het programma hadden we diverse dichters, die uit de stad en omstreken komen, die een optreden hebben verzorgd. Kasper Peters was bijvoorbeeld aanwezig, maar ook Willemijn van de Walle, Michael ter Maat en Jelger Staal. Daar zat veel afwisseling in. Staal gebruikt bijvoorbeeld een rapvorm. De verscheidenheid in het programma was daarom groot. De gedichten werden afgewisseld met muziek van Ariean en Flora. Dat was heel leuk, want het publiek kon kiezen uit een lijst welke muziek ten gehore mocht worden gebracht. Dat maakte het heel interactief. Het programma werd gepresenteerd door Bart Adjudant, die dat voortreffelijk deed.”

Hoe belangrijk is het organiseren van een evenement als dit?

“Ik denk dat het heel belangrijk is om poëzie voor het voetlicht te brengen. Daarmee zeg ik niet dat het nu te weinig gebeurt. Op straat, in de openbare ruimte, heb je bijvoorbeeld de Stichting Straatpoëzie die echt wel een plek veroverd hebben. Daarnaast zijn er verschillende festivals. Denk aan ‘Dichter in de Kas’ of ‘Dichters in de Prinsentuin’. Het probleem is echter dat dit evenementen zijn die zich richten op landelijke poëzie. Wij programmeren enkel en alleen dichters uit de stad of de directe omgeving. Wij denken dat het heel belangrijk is om deze dichters een podium te bieden.”

Jullie doen dit ook al verschillende jaren, hè?

“Dat klopt. Dit was de derde editie. Bij eerdere edities hebben we onder andere in juni gezeten. Door omstandigheden hebben we het dit jaar in oktober georganiseerd. De komende periode gaan we deze editie evalueren. Dan zal ook de vraag voorbij komen wat we zelf de meest geschikte periode vinden. In juni kunnen de weersomstandigheden tegenvallen. Vandaag was het toevallig prachtig weer. Dus welke kant willen we op? Dat geldt ook voor de locatie. Bij een eerdere editie hadden we bijvoorbeeld dichters op vier verschillende locaties. Dit keer vond alles plaats op dezelfde plek.”

Je vertelde dat je hebt genoten. Welk gedicht heeft op jou de meeste indruk gemaakt?

“Dat was een gedicht van Emily Wortel. Zij bracht een heel mooi gedicht ten gehore dat ik interpreteerde als dat het over een man ging, die heel erg van een vrouw hield. Ik vond dat heel ontroerend. Wortel deed dat heel mooi.”

Wanneer de volgende editie van het festival plaatsvindt is op dit moment nog onbekend.