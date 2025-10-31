Deze zeven Stadjers lijken zeker van een blauwe zetel na de Kamerverkiezingen

Foto: Harro Meijer

Na de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag lijken zeven kandidaten uit de gemeente zeker van een plek in Den Haag.

Paulusma behoudt blauwe stoel, Castelein (D66) zo goed als zeker

Met 26 zetels in de landelijke raming lijkt Wieke Paulusma (plek 7) verzekerd van een nieuwe termijn in de Tweede Kamer.

Yarnick Pander (plek 43) en Fleur Gräper-van Koolwijk (plek 46) lijken vooralsnog buiten de boot te vallen, omdat er (ook na een eventuele kabinetsformatie met D66) waarschijnlijk niet genoeg zetels vrijkomen om hen een plek te bieden.

SP behoudt beide Groningse Kamerleden, PvdA behoudt Bushoff en verliest Chakor

De SP lijkt drie zetels te behalen, waarmee de Groningse lijsttrekker Jimmy Dijk en nummer twee Sandra Beckerman hun plek in de Kamer behouden.

Namens de PvdA (met 20 zetels) behoudt Julian Bushoff ook vrijwel zeker zijn blauwe zetel (plek 11), maar Glimina Chakor (plek 35) gaat het Haagse pluche waarschijnlijk moeten opgeven.

Zetels voor Wendel (VVD), Armut (CDA) en Kostić (PvdD)

Bij de VVD kan nieuwkomer Hilde Wendel (plek 21) waarschijnlijk rekenen op een plek in de Kamer, aangezien haar partij 22 zetels binnenhaalt.

Voor het CDA, dat op achttien zetels uitkomt, lijkt Etkin Armut (plek 18) net aan de juist kant van de kiesstreep te vallen. Alleen voorkeurstemmen zouden het raadslid van een stoel kunnen afhouden.

Ook bij de Partij voor de Dieren komt de Groningse Ines Kostić (plek 2) in de Kamer, met drie behaalde zetels voor haar partij.

Veertien kandidaten vallen buiten de boot

Naast Yarnick Pander en Fleur Gräper-van Koolwijk (D66) lijkt Dennis Ram (PVV) zijn plek te gaan verliezen in de Tweede Kamer. Alleen wanneer de PVV (26 zetels) toch wordt uitgenodigd voor regeringsdeelname, zou zijn 33ste plek op de kieslijst genoeg kunnen zijn voor een zetel. Andere PVV-kandidaten uit Stad (Kelly Blauw en Ton van Kesteren) staan te laag op de kieslijst om te kunnen hopen.

Jacob Boonstra (CDA), Floor van Scherpenzeel (JA21), Ronan van Langen (Partij voor de Dieren), Inge Jongman, Mark Treurniet en Peter Rebergen (ChristenUnie), Jesse van Mulkom en Sjoerd Dirkson (Volt) en Stephan Kuipers (DENK) vallen zo goed als zeker buiten de boot.