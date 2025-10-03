Derde overwinning op rij voor Futsal Groningen, ook zege Drs. Vijfje

Foto Wesley Ferwerda: Futsal Groningen - FC Eindhoven

Futsal Groningen heeft vrijdagavond in de eredivisie zaalvoetbal voor de derde keer op rij gewonnen. In Heiloo werd met 3-1 afgerekend met HZV.

De Groningers stonden bij de rust met 2-0 voor door doelpunten van Yska Last en Luciano Matulessy. Na de pauze scoorde Matulessy opnieuw. HZV kwam nog even opzetten, maar doelman Frank Woldring hield Groningen met een paar prima reddingen lang op de been. Toen HZV met een extra veldspeler ging spelen viel de tegentreffer alsnog: 3-1.

Futsal Groningen heeft negen punten uit vier wedstrijden en staat daarmee zesde. Zondagmiddag speelt Futsal Groningen om 16.30 uur thuis tegen HV Hoorn dat evenveel punten heeft en derde is.

Vrouwen

Drs. Vijfje won in eigen huis met 3-2 van Futsal Haaglanden. Drs. Vijfje klom naar de tweede plaats in de eredivisie achter OS Lusitanos. Vijfje heeft negen punten uit vier wedstrijden.