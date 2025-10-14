Defensie nalatig bij opslag granaten in Mali voor dodelijk ongeluk met Groninger militairen

Foto Annemarieke Hunze

Defensie is nalatig geweest met de opslag van granaten in Mali. Een granaat die explodeerde tijdens een oefening in Mali kostte in 2016 de militairen Kevin Roggeveld uit Hoogkerk en Henry Hoving uit Winschoten het leven. Een derde militair uit Groningen raakte zwaar gewond.

Dinsdag werd een rapport openbaar gemaakt van een commissie die onder leiding stond van de oud burgemeester van Groningen Peter den Oudsten. Bij de opslag en het vervoer van de granaten was volgens de commissie sprake van ‘nalatig optreden’ en ‘verwijtbaar handelen’ .

De commissie was ingesteld na een eerder onderzoek. Dat onderzoek wees uit dat de granaten door de hitte en vocht waren aangetast en vroegtijdig konden exploderen.

De militairen die omkwamen waren onderdeel van de luchtmobiele brigade uit Assen. De brigade was in Mali vanwege een VN missie.