De stembureaus hebben het best druk

Foto: Ecco van Oosterhout

De Groningers weten de weg naar het stembureau goed te vinden. Om 12.00 uur had 24,1 procent van de Stadjers een stem uitgebracht. Twee jaar geleden ging het om 20,2 procent.

De stembureaus in de stad gingen om 07.30 uur open. Inwoners van de gemeente kunnen op 173 stembureaus hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Om 21.00 gaan de deuren dicht en worden de stemmen geteld.

Twee jaar geleden stemde zo’n 30,5 procent van de Groningers op de combinatie GroenLinks/PvdA. De PVV behaalde 13,2 procent, gevolgd door NSC (11,6 procent), VVD (10,6 procent) en D66 (9 procent). De opkomst was hoog: 80,29 procent. Landelijk gezien ligt de opkomst iets lager dan twee jaar geleden.