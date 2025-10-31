De Riepe staat in november in het teken van geven en nemen

In Groningen is de straatkrant de Riepe, rondgebracht door daklozen die er wat mee verdienen. Koop je een krant, dan steun je hen direct.

De krant laat zien hoe dichtbij dakloosheid kan zijn. Ivana de Haan, vrijwilliger bij de Riepe, vertelde in de OOG Ochtendshow over iemand die ze jaren geleden ontmoette. “Die persoon had een baan, werkte zelfs voor televisie, maar door persoonlijke omstandigheden raakte hij dakloos. Vanaf dat moment heb ik van dichtbij gezien hoe verschrikkelijk het is om niets te hebben, geen familie en geen netwerk om op terug te vallen..”

Elke maand heeft de Riepe een thema. Voor november is dat: geven en nemen, passend bij Sint Maarten en Sinterklaas. In deze editie staan verhalen, gedichten van leerlingen van het Augustinus College en artikelen over bijzondere projecten, zoals de robothond Max die dementerende ouderen helpt. De Riepe biedt niet alleen een inkomen, maar ook een vangnet. Vrijwilligers geven workshops en begeleiding, zodat verkopers weer een stabiel leven kunnen opbouwen. “Iedereen heeft iemand nodig waar je op terug kunt vallen,” zegt Ivana. “Zo help je mensen weer op de rit, met of zonder dak.”

Iedere maand komen de vrijwilligers van de Riepe live in de OOG Ochtendshow om te vertellen over de nieuwste editie en wat er speelt in Groningen. De nieuwe Riepe ligt op 1 november klaar. Wie de krant koopt, steunt de verkopers.