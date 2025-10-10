De herfst is de tijd om naar de sterren te kijken ook in Groningen

Heelal Deze Maand met Jeffrey Bout

Elke eerste dinsdag van de maand schuift sterrenkundige Jeffrey Bout aan in de OOG Ochtendshow. Hij vertelt dan wat er aan de hemel te zien is boven Groningen.

Als antwoord op de vraag wat er deze maand te doen is, vertelt hij: “In de herfst wordt het eerder donker. Dat is mooi, want dan kun je weer goed naar de sterren kijken.” Volgens de sterrenkundige is Saturnus nog steeds goed zichtbaar in het zuidoosten. “Aan het einde van de maand komt ook Jupiter langzaam beter in beeld. En wie vroeg opstaat, kan ook Venus zien. Mensen die ’s ochtends de hond uitlaten en denken: wat een heldere ster: dat is dus geen ster, maar de planeet Venus.”

Deze donderdag stond de maan in een driehoekje met de ster Aldebaran en een klein groepje sterren. “Dat ziet eruit als een mini-steelpannetje. Dinsdag 14 oktober om zes uur ’s ochtends staat de maan vlakbij Jupiter. En op zondag 19 oktober is er een soortgelijk moment met Venus. De sterrenkundige spoort aan om het te gaan bekijken.

Er is de komende tijd genoeg te doen op het gebied van sterrenkunde vertelt Jeffrey Bout: ‘’Op 14 oktober is er in het Forum Groningen een lezing van een andere sterrenkundige, Else Starkenburg, over de beweging van sterren in onze Melkweg. En op 25 oktober is het de Nacht van de Nacht, met sterren kijken, een planetarium en een wandeling in het donker.’’

Meer informatie is te vinden op: sterrenkundeingroningen.nl.