De GroenVerbinders maken kans op de ASN Gouden Eekhoorn Award

De GroenVerbinders uit Groningen zijn genomineerd voor de ASN Gouden Eekhoorn Award. Deze prijs beloont lokale initiatieven die zich inzetten voor een duurzamere toekomst.

“Wij horen bij de top vijf groenste en sociaalste initiatieven van Nederland”, vertelt de initiatiefnemer Jart Hoekstra met trots. De GroenVerbinders helpen Groningers met een kleine portemonnee zodat zij ook meer groen voor hun deur kunnen hebben. “We zetten ons in voor het verduurzamen van Groningen.”

Naast het aanleggen van groen in de buurt doen de GroenVerbinders nog veel meer. “We halen ook tegels uit de grond en plaatsen er dan planten. Onze droom is om een stuk grond te kopen waar we ons eigen voedselbos kunnen beginnen”, zegt Hoekstra.

Het project wordt gefinancierd door woningcorporaties De Huismeesters en Lefier. De jury van de ASN Gouden Eekhoorn Award was onder de indruk van de manier waarop de GroenVerbinders natuur, mens en gemeenschap weten te combineren.

Naast de juryprijzen is er ook een publieksprijs. Tot en met 31 oktober kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete initiatief. Op 8 november wordt de winnaar bekend gemaakt.