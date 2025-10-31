De Boo prolongeert Nederlandse titel met eerste 33’er bij 500 meter op ijs van Thialf

Foto: Rieks Oijnhausen

Stadjer Jenning de Boo heeft opnieuw de Nederlandse titel op de 500 meter veroverd. De 21-jarige Groninger reed in Thialf een nieuw baanrecord en voor het eerst een 33’er op het ijs van Thialf. Voor De Boo is het de derde nationale titel op rij op de kortste afstand.

In de tweede omloop ging De Boo als een speer. Met een tijd van 33,98 dook hij onder het baanrecord van 34,05. Dat stond ook op zijn naam: hij reed dat op Valentijnsdag van dit jaar.

Zijn concurrent Sebas Diniz, die in de eerste omloop nog de snelste was met 34,34, kon dat niet evenaren en eindigde met 34,66 als tweede. Stefan Westenbroek eindigde als derde.

‘Holy damn!’

“Een 33,9 op Thialf, dat ik dat mag zeggen”, vertelt een uitgelaten De Boo aan de NOS. “Ik zag dit in de eerste omloop niet aankomen. Sebas verraste me op de eerste omloop met zijn tijd. Daar schrok ik wel van. Mijn tijd in de eerste omloop was voor dit moment prima, maar dit: holy damn!”

Derde NK titel op een rij

Voor De Boo is het de derde nationale titel op rij op de kortste afstand. Met de tijd mag De Boo zich tot één van de topfavorieten rekenen op de afstand tijdens de eerste vier wereldbekers van dit jaar, waarvoor de Stadjer zich nu kwalificeert met de Nederlandse titel. De eerste is over twee weken in Salt Lake City.

De Boo staat komende zondag opnieuw op het ijs. Dan rijdt de Stadjer om 15:20 uur de 1.000 meter, waar hij opnieuw een derde titel op rij zou kunnen halen.