De 4 Mijl van Groningen start dit weekend: “Voor jong en oud een prachtige afstand”

Dit weekend vindt voor de 38e keer de 4 Mijl van Groningen plaats. Het hardloopevenement, dat sinds 1987 wordt georganiseerd, trekt jaarlijks duizenden deelnemers en toeschouwers naar de stad. Johan Meijer, organisator van de 4 Mijl, is sinds 2013 als projectmanager betrokken bij het evenement.

Het idee voor de 4 Mijl ontstond toen Paul Zweverink, journalist bij het Dagblad van het Noorden, samen met Ger van Gelder geïnspireerd raakten door een vergelijkbaar evenement in New York. Ze besloten een loop van Haren naar Groningen te organiseren, met de finish in het centrum bij de Vismarkt. “Toen de 4 Mijl startte, stonden ze nog een stukje verderop bij de Hortus. De afstand bleek precies vier mijl te zijn, en dat is sindsdien gebleven”, vertelt Johan Meijer.

Sinds de eerste editie met ongeveer 700 deelnemers is het evenement uitgegroeid tot een van de grootste hardloopevenementen van Nederland. “Toen ik in 2013 hier begon hadden we 21.000 inschrijvingen, en nu staan er komende zondag 28.500 deelnemers aan de start”, zegt Meijer. Om dit mogelijk te maken, start de loop dit jaar een uur eerder, om 12.00 uur, waardoor er ruimte is voor 4.000 extra deelnemers.

Het goede doel van dit jaar is KWF Kankerbestrijding. De opbrengst van de acties gaat naar onderzoek in het UMCG en naar het Hamelhuys, een plek waar mensen steun kunnen vinden bij de ziekte kanker.

Meijer licht toe waarom de 4 Mijl zo populair is: “De afstand van 6,4 kilometer is voor de geoefende loper echt een uitdaging, maar ook beginnende lopers kunnen instappen. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud. De jongste deelnemers zijn zes jaar, de oudste 87 jaar. Met veel toeschouwers, gezelligheid en een levendig stadscentrum belooft de 38e editie van de 4 Mijl ook dit jaar weer een sportief en feestelijk weekend te worden.”