Dag van de Groninger Geschiedenis terug van weggeweest: “Geschiedenis helpt om het heden te begrijpen”

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Maar naast dit evenement vond zaterdag ook de Dag van de Groninger Geschiedenis plaats. Een dag waarbij de Groninger Archieven de deuren wagenwijd openzetten. Een gesprek met Dieneke van der Wal.

Dieneke, wat is de Dag van de Groninger Geschiedenis?

“Het bestaat al heel lang. Het idee is dat tijdens de Maand van de Geschiedenis, waarbij het thema dit jaar ‘natuurlijk’ is, een dag de deuren te openen waarbij bezoekers welkom zijn. En deze dag is ook terug van weggeweest. Een aantal jaren hebben we het niet georganiseerd of hebben we het heel klein gehouden vanwege een verbouwing. Dit jaar bieden we het weer aan. Mensen waren vandaag welkom voor lezingen, er werden rondleidingen door het depot gegeven en op die manier werd er echt een duik genomen in de Groninger geschiedenis.”

Nu is geschiedenis vaak niet het populairste schoolvak. Wat is er zo mooi aan?

“De geschiedenis, en heel specifiek de Groninger geschiedenis, zegt heel veel over je eigen gebied. Waarom is het heden zoals dat nu is? Als je daar induikt dan kom je tot de ontdekking dat het heel veel mooie maar ook ontroerende verhalen heeft. Neem bijvoorbeeld de gaswinning. Vandaag hadden we hier een lezing over. Dat is bij uitstek een thema dat mensen raakt. Maar het is interessant om daar dieper in te duiken. Hoe is die gaswinning ontstaan? Welke gedachten waren er indertijd en welke afwegingen zijn er gemaakt? Een ander voorbeeld is kunststroming De Ploeg. Een kunstenaarsvereniging die in 1918 werd opgericht als reactie op het artistieke klimaat in de stad. Maar hoe kwam dat zo? Wat waren de gevolgen? Door zulke vragen beantwoord te krijgen, helpt dit om het heden te begrijpen. En kan het je ook trots maken dat je woont op de plek waar iets heeft plaatsgevonden.”

Hoe reageren bezoekers op deze dag?

“Heel enthousiast. Wat ik al zei, een aantal jaren is deze dag heel klein gehouden. We zien toch elke keer weer dat er een vaste groep mensen speciaal voor terugkomen. Die de lezingen volgen, maar dat ze ook deze dag gebruiken om elkaar te ontmoeten.”

In het verleden hadden jullie ook buitenactiviteiten. Waren die er dit jaar ook?

“Die hadden we ook, alleen wel wat minder dan voorheen. Zo hadden we een stadswandeling, die twee keer werd aangeboden, die langs de art nouveau in de binnenstad voerde. En we hadden ‘blind dates’ met archiefstukken of museumobjecten. Dat kan ik bezoekers overigens echt aanraden. Je komt dan in een klein zaaltje, met een klein aantal mensen, en daar leer je dan een stuk van dichtbij kennen. Het gaat om stukken die niet in de vitrines liggen. Een medewerker is erbij aanwezig om er van alles over te vertellen. Daarnaast, wat ook heel leuk was, was de workshop oude handschriften lezen. Als je denkt, dat vind ik een mooi handschrift, maar ik kan niet lezen wat er staat, dan was dit een hele mooie workshop om dit wat onder de knie te krijgen. Daarnaast hadden we een lezing over oude groenterassen van Sanne Meijer die erg in trek was.”

