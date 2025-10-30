D66 wint Tweede Kamerverkiezingen in gemeente, GroenLinks-PvdA nipt tweede

Foto: Joris van Tweel

D66 is de grootste partij geworden in de gemeente Groningen bij de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. De partij kreeg 24,4 procent van de stemmen.

De uitslag van de gemeente Groningen kwam even voor 01.00 uur binnen. Van de 182.700 kiesgerechtigden maakte 81,5 procent gebruik van de mogelijkheid om te stemmen. Daaruit blijkt dat D66 met 24,4 procent de grootste werd. De partij boekt een flinke winst van 15,4 procentpunt ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen in 2023. Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66 laat in een eerste reactie weten dat deze uitslag geweldig nieuws is.

GroenLinks-PvdA verliest terrein: de partij was bij de vorige verkiezingen met 30,5 procent nog de grote winnaar, maar zakt nu terug naar 24,0 procent, nipt lager dan D66. VVD, de derde grootste partij, blijft met een klein verlies van 0,3 procentpunt vrijwel gelijk.

Verschuivingen

Een andere opvallende verliezer is de PVV. De partij verliest 4,8 procentpunt en zakt terug van 13,2 procent van de stemmen in 2023 naar nu 8,4 procent.

Andere winnaars zijn het CDA, dat klimt van 2,1 procent naar 8,7 procent (een winst van 6,6 procentpunt). Ook de SP wint: de partij stijgt met 0,3 procentpunt van 4,3 naar 4,6 procent. Opvallend is ook de winst van JA21: zij gaan van 0,7 procent naar 3,5 procent.