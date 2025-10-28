D66 wint Scholierenverkiezing in gemeente, GroenLinks/PvdA tweede

Scholieren brachten de afgelopen dagen een stem uit. Foto: Bart van Vliet / ProDemos

Als het aan de scholieren op de middelbare scholen in de gemeente Groningen ligt, wordt D66 de grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij kreeg 23,71 procent van de stemmen, GroenLinks/PvdA eindigde als tweede met 16,85 procent.

De landelijke Scholierenverkiezingen worden georganiseerd door ProDemos. Eén van de scholen die in de gemeente deelnam was het Praedinius Gymnasium. “Gisteren konden leerlingen bij ons naar de stembus”, vertelt directeur Mathijs de Vroome. “We hebben dit heel serieus aangepakt. We hadden een officieel stembureau dat bemenst werd door leerlingen, net zoals het in het echt gaat. In totaal waren er op onze school 780 stemgerechtigden, waarvan er 500 gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te stemmen. Uit onze uitslag op school blijkt dat GroenLinks/PvdA de grootste is geworden, op de voet gevolgd door D66.”

Wanneer alle cijfers van de scholen uit de gemeente bij elkaar worden opgeteld, blijkt D66 met 23,71 procent de grote winnaar. In totaal werden er in de gemeente 4.662 stemmen uitgebracht. Tweede werd GroenLinks/PvdA met 16,85 procent. De PVV werd met 15,93 procent de derde grootste partij. VVD (6,73%), CDA (5,70%) en Partij voor de Dieren (5,04%) vormen de top zes. Wat verder opvalt, is dat partijen als de SGP en 50Plus de kiesdrempel niet zouden halen.

De uitslag in de gemeente Groningen. Foto: ProDemos

“Belangrijk initiatief”

De Vroome: “Wij vinden dit een heel belangrijk initiatief. In de aanloop naar de verkiezingsdag zijn er door de leerlingen posters van de partijen opgehangen in de school, waarbij posters van alle partijen te zien waren. Ik denk dat het heel belangrijk is dat leerlingen op deze manier met de verkiezingen in aanraking komen.” Dat zegt ook ProDemos: “Door zelf te ervaren hoe verkiezingen werken, leren jongeren daar het meest over. Onderzoek laat ook zien dat als jongeren gaan stemmen zodra ze dat mogen, de kans groot is dat ze dat later blijven doen.”

Landelijke uitslag

De uitslag in de gemeente wijkt overigens af van het landelijke plaatje. Landelijk brachten ruim 165.700 scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en het mbo hun stem uit. Daaruit bleek dat de PVV met 19,97 procent de grootste partij is geworden. D66 werd nipt tweede met 19,50 procent. GroenLinks/PvdA (10,29%), VVD (6,78%), DENK (6,57%) en CDA (5,95%) maken de top zes compleet.

Eric Stokkink, directeur van ProDemos: “Geweldig om te zien dat zoveel scholen en jongeren afgelopen tijd met veel enthousiasme hebben meegedaan aan de Scholierenverkiezingen. Voor de eerste keer stemmen kan best spannend zijn. Wat ga ik stemmen? Wat als ik een foutje maak op het stembiljet? De Scholierenverkiezingen zijn een oefenterrein voor jongeren om vertrouwen te krijgen in zowel zichzelf als in het proces. Zo werken scholen en ProDemos door heel Nederland aan de democratische burgers van morgen.”