D66 wil muurschilderingen makkelijker maken: “Welstandsnota moet meer ruimte bieden”

Foto: Rieks Oijnhausen

Er moet in de welstandsnota meer ruimte komen voor het aanbrengen van muurschilderingen. Dat zegt de fractie van D66 die samen met de VVD schriftelijke vragen heeft ingediend.

Aanleiding is de situatie in de Vechtstraat. Sinds afgelopen zomer zijn De Toyisten, een internationale kunstbeweging, er bezig geweest met het maken van een grote muurschildering. Afgelopen vrijdag vond de onthulling plaats. “Het gaat om een kunstwerk dat tot stand is gekomen met de kunstbeweging en met omwonenden die erg blij zijn met de muurschildering,” vertelt raadslid Maria Martinez Doubiani. “Het college heeft zich eerder uitgesproken als voorstander van kunst in de openbare ruimte. Daarom zijn wij verbaasd dat de gemeente afgelopen week heeft aangegeven een fout te hebben gemaakt. Er is geen vergunning verleend en nu wil men de situatie niet legaliseren. Dit betekent dat de schildering verwijderd moet worden.”

Volgens Doubiani is het niet de eerste keer dat er zo’n situatie speelt. “Vorig jaar speelde een vergelijkbare casus in ‘t Koude Gat, waar een geliefde muurschildering die aandacht vraagt voor de positie van Iraanse vrouwen moest verdwijnen wegens het niet verlengen van een tijdelijke vergunning, omdat de schildering als ‘politiek’ werd bestempeld. Beide gevallen leiden tot onduidelijkheid bij betrokkenen en zetten vraagtekens bij hoe de gemeente omgaat met aanvragen voor muurschilderingen.”

D66 wil dat kunst in de openbare ruimte juist wordt gestimuleerd. “Deze kunst gaat verpaupering tegen, is een goed middel tegen graffitivandalisme, zorgt voor saamhorigheid in de buurt en fleurt daarmee de buurt letterlijk en figuurlijk op. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groningen heeft een negatief advies gegeven over de legalisatie van het kunstwerk in de Vechtstraat. De indienende fracties zijn van mening dat er in de welstandsnota meer ruimte moet komen voor muurschilderingen waardoor de commissie in een volgende situatie wel positief kan adviseren.”

D66, die de vragen samen met de VVD indient, wil van het college weten hoe zij tegen het proces rond de muurschildering in de Vechtstraat aankijken. Daarnaast willen ze weten of het college ook vindt dat er in de welstandsnota meer ruimte moet komen voor muurschilderingen waardoor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groningen in de toekomst positief kan adviseren.

Verslaggever Sam Sitepu maakte een reportage over de onthulling: