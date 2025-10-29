D66 in extase na exitpoll: “Dit is een bizarre uitslag”

v.l.n.r.: Jeffry van Hoorn (GL), Jim Lo-A-Njoe (D66) en Ietje Jacobs (VVD), foto: Wouter Holsappel

Grote vreugde woensdagavond in café Soestdijk in de binnenstad. In het etablissement heeft D66 zich verzameld om er gezamenlijk de verkiezingsuitslag te volgen. Rond 21.00 uur werd uit een exitpoll duidelijk dat D66 mogelijk de grootste partij zou zijn geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen.

“Extreme vreugde en een bizarre uitslag”, zijn de eerste woorden die fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe uitspreekt. “In de geschiedenis heeft D66 twee keer 24 zetels gehaald. Volgens deze exitpoll zouden we bij deze verkiezingen 27 halen en zouden we dus ruim over die 24 heen gaan. Het is een enorme opsteker, waarbij wel gezegd moet worden dat we een slag om de arm moeten houden: het is namelijk een exitpoll. Er kan nog van alles verschuiven. De PVV komt volgens deze poll op 25 zetels, en dat verschil is dus heel klein. GroenLinks-PvdA krijgt 20: dat verschil vind ik wel groot. Groter dan verwacht in ieder geval.”

Toch lijkt op basis van deze exitpoll het voor partijleider Rob Jetten nu wel heel serieus te gaan worden: “Het zou zo maar kunnen dat D66 de eerste premier in de geschiedenis van de partij mag leveren: het zou ook de eerste gay premier zijn en ook nog eens de jongste premier ooit. En ik blijf het herhalen, het is een exitpoll: maar dit lijkt een verkiezing te worden in de westerse wereld waarbij niet de populisten de grootste worden, maar een progressieve partij die een verbindende toon aanslaat.”

De vraag is wel of het een verrassing is. Peilingen van de afgelopen week lieten een stijging zien en bij de Landelijke Scholierenverkiezingen van dinsdag kwam D66 als winnaar uit de bus. Lo-A-Njoe: “Dat we aan het stijgen waren, dat is inderdaad geen verrassing. Het ging crescendo. Maar dit zetelaantal, dat zag ik niet direct aankomen.” Lo-A-Njoe geeft aan dat de uitslagenavond de komende uren zal worden gevolgd vanuit Soestdijk. “Het is hier stampvol. Straks tussen 23.00 en middernacht komt er een voorlopige uitslag. Die zal echt van belang zijn.”