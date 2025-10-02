Cultuurfonds Groningen investeert 83 duizend euro in 14 cultuurprojecten

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Cultuurfonds Groningen heeft in het derde kwartaal van dit jaar voor 83.000 euro geïnvesteerd in 14 cultuurprojecten in de provincie Groningen.

In de gemeente Groningen ontvangt de Stichting Groningen Orgelstad 7.500 euro voor de organisatie van het Schnitger Festival. De stichting organiseert van 16 tot en met 19 oktober diverse concerten, producties, een excursie, een masterclass en een cantatedienst. Dit jaar is er speciale aandacht voor de viering van 80 jaar Vrijheid, met een manifestatie in de A-kerk.

De Stichting Cirqulinair krijgt 10.000 euro voor 28 voorstellingen in januari, februari en maart volgend jaar in Groningen en Meppel. Cirqulinair is een variété-diner waarin circus, comedy, theater, muziek en eten samenkomen. Naast professionals is er ook ruimte voor jong talent uit o.a. Circus Santelli. Cirqulinair maakt theater toegankelijk voor groepen die vaak buitengesloten worden: blinden, doven, ouderen en mensen met een kleine beurs.

Verder krijgt de Stichting Kamermuziekfestival Groningen vijfduizend euro en de Stichting Grasnapolsky Festival achtduizend euro voor de podiumproductie Opmaat.