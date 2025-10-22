Cruciale rioolaansluiting tussen Stad en zuivering in Garmerwolde succesvol vervangen

Foto: Noorderzijlvest

De aansluiting van het gemeentelijk riool op de grote hoofdpersleiding bij de Bornholmstraat in Groningen is vorige week succesvol vervangen. De klus was spannend, want via deze leiding stroomt het meeste afvalwater uit de stad richting de zuivering in Garmerwolde.

Ongeveer 80 procent van al het afvalwater uit Groningen gaat via deze hoofdpersleiding naar de rioolwaterzuivering. Toch moest de leiding even uit bedrijf worden genomen om de aansluiting te vervangen. Het afvalwater werd tijdelijk vastgehouden in het rioolstelsel zelf.

Omdat het riool bij droog weer maar acht tot tien uur stil kan staan, moest het werk in korte tijd gebeuren. In die tijd verwijderden de monteurs de oude aansluiting en sloten ze de leiding af met een metalen plaat. Daarna werd de nieuwe aansluiting geplaatst en weer aangesloten op het hoofdriool.

De oude aansluiting was een tijdelijke noodoplossing uit 2019. Toen werd er een lek ontdekt dat met een reparatieklem was gedicht. Die oplossing ging jaren mee, maar was niet bedoeld voor de lange termijn. Nu is de aansluiting vervangen door een duurzame en stevige constructie.

Omdat de aansluiting op een cruciale plek zat voor de riolering van een groot deel van Stad, werd de vervanging goed voorbereid. In het afgelopen half jaar werd het ontwerp gemaakt, het plan van aanpak opgesteld en het ‘leegblazen’ van de leiding getest. Door deze oefenrondes wisten alle partijen (waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, de gemeente en een aannemer) precies wat er moest gebeuren.