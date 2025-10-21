Besluit over sloop ‘Kabouterhuisjes’ uitgesteld: ‘Meningen betrokken partijen liggen te ver uit elkaar’

Foto: Andor Heij

Woningcorporatie De Huismeesters heeft het definitieve besluit over de sloop van de ‘Kabouterhuisjes’ in De Hoogte uitgesteld. De corporatie laat dinsdag weten dat er een nieuw traject wordt opgezet om tot een oplossing te komen, omdat de bewoners, erfgoedorganisaties en de corporatie zelf te veel van mening verschillen.

“We stellen het besluit over de woningverbetering of sloop en nieuwbouw van de kabouterhuisjes uit”, laat een woordvoerder dinsdagmiddag weten namens De Huismeesters. “Dit doen we omdat we merken dat de meningen van de betrokken partijen te ver uiteen lopen. Dat is niet wat we voor ogen hebben.”

Daarom volgt binnenkort een nieuwe gespreksronde met alle betrokken partijen: “We willen echt graag samen met bewoners optrekken en samen met hen werken aan een buurt die toekomstbestendig is. We gaan nu eerst opnieuw in gesprek met bewoners en maken dan een nieuw plan van aanpak.”

Corporatie wil sloop, bewoners willen renovatie

De Huismeesters wilde de achttien woningen aan de Borgwal en de Van Oldenbarneveltlaan het liefst slopen en vervangen door tien eengezinswoningen en acht kleinere huisjes.

Maar een deel van de bewoners wil dat de huizen worden gerenoveerd in plaats van gesloopt. Daar komt bij dat Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap vinden dat de huizen cultuurhistorische waarde hebben. De afgelopen maanden werd meermaals geprotesteerd tegen de sloop.