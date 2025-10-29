College Groningen: geen 50-meterbad in nieuw Kardinge, wel twee 25-meterbaden

Foto: Wouter Holsappel

Het Groningse college van burgemeester en wethouders vindt dat er in het nieuwe Sportcentrum Kardinge geen 50-meterbad moet komen. In plaats daarvan stelt het college voor om twee 25-meterbaden te bouwen.

Dat staat in een brief van het college aan de gemeenteraad. Volgens het college zou een 50-meterbad vooral voordelen hebben voor een beperkte groep wedstrijdzwemmers. Voor de meeste andere gebruikers is zo’n bad juist minder geschikt omdat het water kouder moet zijn en het moeilijker is om verschillende groepen tegelijk te laten zwemmen.

Twee keer 25 meter

Ook zou de bouw van een 50-meterbad extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld voor een tribune en andere wedstrijdfaciliteiten. Daarnaast wijst het college erop dat er in Drachten al een Regionaal Trainingscentrum voor wedstrijdzwemmen is. Dat centrum blijft volgens afspraken met de zwembond KNZB ook na 2032 bestaan. Een nieuw 50-meterbad in Groningen zou daarmee dubbelop zijn.

In plaats daarvan adviseert het college te kiezen voor twee 25-meterbaden met samen veertien banen. Eén van de baden wordt een officieel wedstrijdbad voor zwem- en waterpoloverenigingen, het andere een doelgroepenbad dat geschikt is voor lessen, recreatie en banenzwemmen. Deze opzet biedt volgens het college meer mogelijkheden voor verschillende gebruikers en zorgt voor een betere bezetting en lagere exploitatiekosten.

College trekt lijn door na onderzoek

De brief van het college volgt op de raadsdiscussie van juni waarin een aantal partijen pleitte vóór een 50-meterbad. Onder meer het CDA en zwemvereniging TriVia spraken toen teleurstelling uit over het ontbreken van een 50-meterbad in de plannen.

Wethouder Inge Jongman benadrukte destijds dat er een zorgvuldige afweging zou komen en dat de zwembond zelf een voorkeur had uitgesproken voor een 25-meterwedstrijdbad van acht banen. Die lijn trekt het college nu officieel door.

Nog geen duidelijkheid over externe financiering ijsbaan

De twee baden worden onderdeel van het volledig vernieuwde Sportcentrum Kardinge. In de huidige plannen voor het nieuwe Kardinge zijn onder meer een nieuwe 400 meter-ijsbaan, een aparte hal voor ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen met tribunes en een grote topsporthal voor basketbal en volleybal voorzien.

Het college benadrukt opnieuw dat de ijsvoorzieningen alleen doorgaan als de externe financiering lukt. De gemeente heeft bij de provincie Groningen 15 miljoen euro aangevraagd en probeert nog eens 25 miljoen euro extra binnen te halen via Europese en nationale subsidies, het bedrijfsleven en onderwijspartners. Dat punt was in juni al een belangrijk twistpunt in de raad: meerdere partijen, waaronder het CDA en de Stadspartij, vonden dat het voortbestaan van de ijsbaan niet van dat geld afhankelijk zou mogen zijn.

De totale investering voor het nieuwe sportcentrum wordt geschat op 225 tot 250 miljoen euro. Eind dit jaar wil het college geld vrijmaken voor de voorbereiding. De financiële afronding moet in 2027 rond zijn, waarna de bouw gepland staat voor de periode 2028 tot 2031.

Bouwen in fases, maar met één samenhangend complex als einddoel

Voor de bouw, die enkele jaren zal duren, werkt de gemeente nu al aan een zogenoemd faseringsplan. Daarin wordt vastgelegd hoe de bouw stapsgewijs kan plaatsvinden zonder dat bestaande voorzieningen, zoals de ijsbaan of het zwembad, tijdelijk dicht hoeven. Dit vraagt om extra onderhoud aan het huidige sportcentrum tot aan de opening van de nieuwbouw.

Maar deze fasering heeft ook gevolgen voor de financiering. Subsidies en investeringen van buitenaf zijn pas realistisch als er één overkoepelend plan voor het gehele complex wordt gepresenteerd. Zolang er nog meerdere scenario’s openstaan, bijvoorbeeld over de precieze volgorde van bouwen of de inrichting van de ijsvoorzieningen, is het moeilijk om geld te krijgen van de provincie, Europa of private partijen.

Daarom wil het college eerst het definitieve ontwerp en het faseringsplan vaststellen, zodat er een compleet, overtuigend plan ligt voor de vervanging van het hele Kardingecomplex.