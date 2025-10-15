CDA presenteert zwartboek over betaald parkeren

Foto: Joris van Tweel

De raadsfractie van het CDA heeft honderden ervaringen en hartenkreten van Groningers over betaald parkeren gebundeld in een zwartboek. Dat wordt woensdagavond overhandigd aan wethouder Philip Broeksma.

De gemeenteraad evalueert woensdagavond het beleid rond betaald parkeren. Het CDA is tegenstander van de steeds verdere uitbreiding van betaald parkeren en heeft daarom een meldpunt geopend. Veel melders wonen in Hoornsemeer en Corpus den Hoorn.

Raadslid Etkin Armut: “Hier heerst het beeld dat inwoners vóór de invoering van betaald parkeren geen parkeeroverlast hadden. Mensen hebben het gevoel dat het gemeentebestuur de invoering van betaald parkeren puur gebruikt om extra geld op te halen.”

Volgens het CDA worden problemen voor Groningers die hun auto nodig hebben voor werk, zorg of het bezoeken van vrienden en familie te makkelijk weggewuifd. “De vele reacties die wij hebben ontvangen laten zien dat veel Groningers tegen onnodige kosten en problemen aanlopen,” aldus Armut. “Zie af van uitbreiding naar Vinkhuizen, De Nieuwe Held, Gravenburg, Reitdiep en De Buitenhof.”