CDA: hoe zit het met de relatie tussen de gemeente en FC Groningen?

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

De raadsfractie van het CDA wil van het gemeentebestuur weten of de huisvestingslasten van FC Groningen verlaagd kunnen worden.

Uit de vorige maand gepubliceerde beleidsvisie van FC Groningen blijkt dat het op sportief gebied goed gaat met de club, maar dat op een aantal grote dossiers weinig vooruitgang lijkt te zijn geboekt.

Zo wil de gemeente het stadion (via haar 100 procent deelneming Euroborg NV) niet verkopen aan FC Groningen. De CDA-fractie wil van het college weten of dat in de toekomst wel mogelijk zal zijn en welke voor- en nadelen daaraan hangen. Ook moet het gemeentebestuur kijken of de huisvestingslasten van de FC omlaag kunnen.

Tenslotte vraagt het CDA wat het college kan doen aan de capaciteitsproblemen op sportpark Corpus den Hoorn. Daar is te weinig ruimte voor de trainingen van FC Groningen en die van de andere sportclubs.