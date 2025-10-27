CannaStemBus helpt Groningse blowers met stemadvies

Maandagmiddag stond de Grote Markt in het teken van de CannaStemBus, een initiatief van de Stichting Maatschappij en Cannabis (ANBI). Met de tour wil de organisatie zoveel mogelijk cannabisconsumenten aanmoedigen om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober.

Tussen 13.00 en 16.30 uur konden voorbijgangers en geïnteresseerden op de Grote Markt in gesprek met verschillende sprekers uit de wereld van cannabis, ondernemerschap en wetenschap. Op het programma stonden onder anderen Max Schreder (CanAdelaar), Chris Garrit, hoogleraar Jan Brouwer (RUG) en Rens Hoppenbrouwers (Q-Farms, High Tea Potcast).

De CannaStemBus Tour is een samenwerkingsproject van onder meer de Cannabis-Kieswijzer, stichting VOC, de landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD, lokale bonden als ABC en VCE, én 31 coffeeshops en twee telers.

Net als in 2021 ontvangen ook dit jaar alle 565 coffeeshops in Nederland verkiezingspakketten om bezoekers te stimuleren hun stem uit te brengen.

Tien partijen willen cannabis legaliseren

Tien politieke partijen, van links tot rechts, willen cannabis legaliseren. Dat blijkt uit een overzicht van de stichting VOC, die zich inzet voor beter cannabisbeleid. Tegenstanders – waaronder SGP, ChristenUnie, PVV, DENK en CDA – willen juist het wietexperiment stopzetten of coffeeshops sluiten.