Campagne ‘Een k*tdag mag’ moet taboe op somberheid bij jongeren doorbreken

Foto: Liza Summer

De gemeente Groningen en Mentaal Gezond Groningen zijn maandag een campagne gestart om jongeren te laten zien dat het normaal is om je soms niet goed te voelen.

De actie heet ‘Een k*tdag mag’ en richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Deze groepen jongeren vinden het volgens de twee organisaties moeilijk om te praten over somberheid, stress of andere mentale problemen. Dat terwijl uit onderzoek blijkt dat één op de drie jongeren in Groningen last heeft van mentale klachten, en dat één op de tien jongeren kampt met suïcidale gedachten. Stress, prestatiedruk en eenzaamheid spelen daarbij vaak een rol.

Op de website kutdagmag.nl staan verhalen van andere jongeren en tips over hoe je kunt praten over je gevoelens. Ook kunnen jongeren daar contact zoeken met organisaties die hulp bieden. De campagne is samen met Groninger jongeren gemaakt en loopt van 6 tot en met 19 oktober. In deze periode zijn posters, filmpjes en andere uitingen in de hele gemeente te zien.

Tijdens de campagne worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo draait maandag in de bioscoop een korte film over een jongere in Groningen die worstelt met depressieve gevoelens en steun krijgt van mensen om hem heen. Later deze week is de gemeente ook aanwezig op een studentenbijeenkomst. In de komende maanden volgen meer acties en gesprekken over dit onderwerp.

Met de campagne willen de initiatiefnemers dat taboe doorbreken. Jongeren worden aangemoedigd om in gesprek te gaan met vrienden, familie of begeleiders als het even niet goed gaat. “Het is normaal dat jongeren zich soms niet goed voelen”, vertelt wethouder Manouska Molema namens de gemeente. “Iedereen heeft dat wel eens. Het is niet iets om je voor te schamen. Praten helpt, of dat nu is met vrienden, ouders, een mentor of sportcoach. Met deze campagne willen we jongeren de ruimte geven om dat gesprek aan te gaan.”