Cafetaria Koning aan Bedumerweg wordt tijdelijk een expositieruimte, met drie heuse ‘artists-in-residence’

Foto via het resort

Drie kunstenaars werken de komende maanden in Cafetaria Koning aan de Bedumerweg in Groningen. Hun werk is vanaf 1 november te zien in een tentoonstelling in de cafetaria.

De kunstenaars Jesse Strikwerda, Josse Pyl en Natasja Mabesoone werken sinds half september in de snackbar. Ze laten zich inspireren door de snackbar als ontmoetingsplek in de Nederlandse cultuur. Ze onderzoeken tijdens hun werk wat de snackbar betekent als vaste plek in de buurt: een herkenbare, gewone plek waar mensen elkaar ontmoeten. De resultaten van hun werkperiode worden tentoongesteld van 1 november tot en met 12 december in Cafetaria Koning zelf.

Cafetaria Koning bestaat sinds 1945 en is een bekend adres in de stad. De zaak staat onder meer bekend om zijn eierbal en familietraditie. Eigenaresse Qian nam de snackbar in 2023 over en hield het klassieke interieur grotendeels hetzelfde.

De drie kunstenaars werken in de snackbar vanuit ‘het resort’, een kunstinstelling uit Stad die kunstenaars uitnodigt om tijdelijk te werken op onverwachte plekken. Dit jaar richt de organisatie zich op projecten rond eten en drinken, zoals de snackbar, de bruine kroeg en zelfs het inmiddels bekende WK Snert- en Stamppotkoken.