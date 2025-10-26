‘Buurproat mit kouke’ krijgt vervolg: “Gewoon een kop koffie en een praatje bleek al voldoende”

Foto: ingezonden

‘Buurproat mit kouke’ krijgt volgend jaar een vervolg in de Oranjebuurt. Volgens initiatiefnemers Jacqueline Joosse en Aletta van den Berg is het eerste jaar zo succesvol verlopen dat het naar meer smaakt.

Aletta en Jacqueline, jullie zijn erg enthousiast…

“Ons initiatief bleek heel succesvol te zijn. Ik denk dat de locatie heel erg meehielp. Het Zeezandje, aan het Nassauplein, is een mooie, centrale plek in de wijk. Mede door de aandacht die het initiatief heeft gekregen, wisten mensen ons snel te vinden. Als we terugblikken op de afgelopen maanden, dan kunnen we ook zeggen dat er een heel gemêleerd gezelschap op af kwam, waarbij opviel dat het ook bij jongeren in trek was. Een aantal mensen was bij iedere editie aanwezig, maar elke keer kwamen er ook nieuwsgierige mensen aanwaaien die toch even wilden zien wat het nu precies was.”

‘Buurproat mit kouke’. Wat is het precies?

“In de Oranjebuurt hadden we een tijdlang aan de Wilhelminakade De Huiskamer. Daar vonden diverse activiteiten plaats. Enkele jaren geleden is dit door de coronacrisis en de uitbreidingsplannen van de supermarkt gestopt. Toch merkten we in de aanloop naar de zomer steeds vaker dat er behoefte was aan ontmoeting. Daarop zijn we samen met Harry Bos en Jacqueline gaan nadenken. Dit resulteerde in ‘Buurproat mit kouke’. Om de twee weken, op een zaterdag, schenken we koffie bij de picknickbankjes op het Zeezandje, aan het Nassauplein. Behalve koffie krijgen de mensen ook een lekker stuk Groninger koek met roomboter. Alles heeft als doel om verbinding te leggen.”

Toch is het aanvankelijke idee wel wat veranderd hè?

“Toen we begonnen dachten we, het is leuk om te beginnen met een kop koffie en om er vervolgens een activiteit aan te koppelen. Bijvoorbeeld een leuk spelletje of jeu de boules. In het begin hebben we dat geprobeerd. Maar op de eerste zaterdagen dat het plaatsvond was het behoorlijk warm. We merkten dat mensen liever in de schaduw bleven dan om spelletjes te gaan spelen in de volle zon. En gaandeweg bleek eigenlijk dat mensen voldoende hadden aan een gesprek. Elkaar kunnen ontmoeten, een kop koffie drinken en om vervolgens weer naar huis te gaan. Op een gegeven moment kregen we bijvoorbeeld een appje van een mevrouw, die schreef dat ze het zo ontzettend leuk vond. Dat ze nu allemaal mensen tegen kwam.”

Het initiatief liep van mei tot in september. Wat heeft het de afgelopen maanden opgeleverd?

“Het zorgde voor meer interactie in de wijk. Buurtbewoners kwamen elkaar tegen op de zaterdag, waar een kopje koffie werd gedronken. Maar vervolgens kwam men elkaar ook tegen op andere momenten. Bijvoorbeeld bij het boodschappen halen of bij het passeren. Heel concreet leverde het op dat men elkaar ging groeten. Men werd herkend en er werd verbinding gelegd. En wat we ook zagen is dat er door de zaterdagen lijntjes werden gelegd. Er zijn in de wijk bijvoorbeeld meer initiatieven. Daar werd over gesproken met als resultaat dat mensen daar ook naartoe gingen.”

Ik heb ook begrepen dat het iets heeft opgeleverd qua inrichting van de wijk?

“Dat is eigenlijk ook wel een mooi verhaal. Je ziet dat zo’n buurtpraattafel leidt tot het opzetten van verschillende werkgroepen. Wij dachten dat we altijd de enige waren in de wijk die de inrichting tussen Het Zeezandje en de vijver niet zo mooi vonden. Dat bestaat nu uit asfalt. Op één van de zaterdagen ging het hierover en toen bleek dat meer buurtbewoners vonden dat dit mooier kan. Eén van de buurtbewoners blijkt planoloog te zijn en heeft daardoor contact met de gemeente. Dit gaat door deze bewoners opgepakt worden, waarbij er gekeken wordt wat hierin mogelijk is. Kunnen we iets doen met meer groen? Of kunnen we iets realiseren op het gebied van jeu de boules? Zulke gesprekken waren zonder de buurttafel niet tot stand gekomen.”

Je begint een nieuw initiatief. Is het ook lastig om dat aan de man te brengen?

“Ja en nee. Eigenlijk hadden we direct de wind vol in de zeilen. Maar naarmate de weken vorderen dachten we wel, hoe kunnen we nog meer mensen bereiken. Op een gegeven moment bleek dat de mensen ‘Buurproat’ bleken te verwarren met de ‘Buurtborrel’. We hebben in de Oranjewijk wijk een hele enthousiaste opbouwwerker. Zij organiseert onder andere deze buurtborrel en flyerde daar veel voor, waardoor wij wat ondersneeuwden. We hebben afspraken gemaakt om dat volgend jaar anders te doen. Het is belangrijk dat de initiatieven elkaar niet gaan bijten. Wij denken dat de initiatieven heel goed naast elkaar kunnen bestaan. En wat ook wel grappig is om te vertellen, is dat we zelf ook duidelijker moeten communiceren. Op onze eerste flyer stond dat we om de zaterdag dit initiëren. Maar ja, welke zaterdag wordt dan bedoeld?”

Eens in de twee weken. Denken jullie er ook over na om dit misschien vaker op te zetten, of misschien minder vaak?

“Als je het minder vaak doet, zijn we bang dat we mensen kwijt gaan raken. Je zult het echt op regelmatige basis moeten organiseren. Moet dat dan elke week zijn? Wij denken dat dit niet haalbaar is. Het wordt nu gedragen door eigenlijk drie mensen. Het moet opgezet worden, het moet afgebroken worden. En eigenlijk is dat voor drie mensen iets te veel om dat werkelijk neer te zetten. Aan de andere kant: we hebben bij de laatste editie een enquête rond laten gaan waarbij mensen zeggen dat dit eigenlijk wel vaker gehouden mag worden, ook in de winter. Maar er zijn ook mensen die zeggen: waarom initieer je niet vier keer per jaar zo’n moment: dan heel groot en uitgebreid. Wij gaan hierover nadenken. Wat we wel kunnen zeggen is dat we eigenlijk wel graag zouden willen dat de groep wat groter gaat worden. Dus om van de mogelijkheid gebruik te maken: als mensen ons willen helpen, meld je aan. Hoe groter de groep, hoe makkelijker het wordt om zoiets bijvoorbeeld vaker te initiëren. En wat ons ook leuk lijkt is dat de biologische markt, die nu regelmatig bij De Beren staat, hun kramen rond het Zeezandje neer zouden mogen zetten. Dat is ook een wens.”

Elkaar kunnen ontmoeten is een groot goed. Hebben jullie naar aanleiding van jullie initiatief ook op belangstelling kunnen rekenen uit andere wijken en dorpen?

“Wij weten dat we niet het enige initiatief zijn. Ook in andere wijken bestaan dergelijke, vaak ook succesvolle, initiatieven. Maar in veel wijken en dorpen bestaat het ook niet. We weten dat er wel mensen vanuit andere wijken hier zijn aangeschoven. Maar in hoeverre dat ook tot actie heeft geleid? Wij hebben de afgelopen maanden in ieder geval ontdekt dat het waardevol is en dat het bijdraagt aan de sociale cohesie. Door middel van een hele simpele opzet heb je een heel groot bereik. En eigenlijk gunnen wij iedere inwoner zo’n plek.”