Burgernet ingezet bij zoekactie naar vrouw in Lewenborg

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

De politie is aan het einde van woensdagmiddag een zoekactie gestart naar een oudere vrouw in de omgeving van de Bakboordswal in Lewenborg. Daarbij is via de Burgernet ook de hulp van het publiek ingeroepen.

De vrouw van ongeveer zeventig jaar oud is volgens de politie mogelijk van Surinaamse afkomst. Ze zou een blauwe jas dragen, lopen met een rollator en twee plastic tassen bij zich dragen.

De politie denkt dat de vrouw mogelijk verdwaald is. Wie meer informatie heeft over de vermiste vrouw of haar ziet, kan contact opnemen met de politie.