Burgemeester vraagt landelijk aandacht voor tekort politiecapaciteit

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) vraagt landelijk aandacht voor de grote druk op de politie, nu blijkt dat onderzoeken naar misdrijven – variërend van mishandeling tot fietsendiefstal – vanwege capaciteitstekorten vroegtijdig worden stopgezet. Bij de fractie van Partij voor het Noorden leidt dit tot de zorg of het nog wel zinvol is om aangifte te doen van bijvoorbeeld een fietsendiefstal.

“Vorige week konden we kennis nemen van een onderzoek wat ons helaas niet verbaasde,” vertelt raadslid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden). “Uit de resultaten blijkt dat zo’n 45.000 aangiftes niet worden opgepakt of vroegtijdig worden gestaakt vanwege een gebrek aan politiecapaciteit.” Van der Laan vervolgt: “Wij krijgen regelmatig de opmerking of het nog wel zin heeft, anders dan voor de verzekering, om nog aangifte te doen van fietsendiefstal in deze stad. Wij zien dat onderzoeken, ook uit eigen ervaringen, geseponeerd worden door diverse redenen, maar vooral door capaciteitsgebreken bij de politie. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college hierop.”

Ruim 45.000 onderzoeken vroegtijdig gestaakt

Uit landelijke cijfers blijkt de omvang van het probleem. In 2024 stopte de politie in Nederland met bijna 3.700 onderzoeken naar ernstige misdrijven (zoals mishandeling en woninginbraak) wegens gebrek aan personeel. Dit aantal is sinds 2020 verdubbeld. Daarnaast werden ook 42.200 onderzoeken naar lichtere misdrijven, ofwel veelvoorkomende criminaliteit zoals online oplichting en fietsdiefstal, vroegtijdig stopgezet als gevolg van aanhoudende capaciteitsproblemen bij de politie.

Reactie van het college

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) reageert namens de burgemeester op de zorgen. “Het college ziet ook dat de capaciteit van de politie onder druk staat. De politie heeft veel taken, zowel op het gebied van openbare orde en veiligheid als op de opsporing van strafbare feiten. Daarbij moeten er scherpe keuzes gemaakt worden.”

Molema benadrukt dat het college geen invloed heeft op de landelijke capaciteit. Wel wordt de inzet van de politie lokaal besproken in de lokale driehoek (burgemeester, politie en OM), waar “waar nodig prioriteit gegeven wordt aan de opgaven die er zijn. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met signalen vanuit inwoners en raad.” De burgemeester vraagt samen met andere burgemeesters op landelijk niveau aandacht voor de druk op de politie en het belang van voldoende inzet.