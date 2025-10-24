Buien en wind domineren het weekend, daarna soms meer zon

Foto: Joris van Tweel

Na een wisselvallig met buien en stevige wind, blijft het ook de eerste dagen daarna instabiel weer. Pas halverwege de week wordt het rustiger en iets zachter, al verdwijnen de buien niet helemaal.

Door Johan Kamphuis

Vooral op het eerste deel van de zaterdag zijn er buien. In de middag wordt het geleidelijk aan vaker droog en is er af en toe een opklaring. De wind uit het westen tot noordwesten is matig tot vrij krachtig en het wordt 13 graden.

In de avond en nacht naar zondag volgen meer buien, met kans op zware windstoten en hagel. Ook zaterdag overdag zijn er enkele buien, maar het klaart soms wel wat op. Het kwik ligt rond 11 graden bij een matige tot krachtige westenwind. Langs de Wadden wordt het met windkracht 8 wel stormachtig.

Maandag tot en met woensdag blijft het instabiel, met dagelijks wel één of een aantal buien. Wel neemt de activiteit geleidelijk aan af. Af en toe schijnt de zon en het wordt rond 12 graden.

De wind trekt in de loop van de week naar het zuiden, waardoor het kwik de tweede weekhelft enkele graden gaat oplopen. De instabiliteit neemt verder af zonder dat deze helemaal verdwijnt.